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Şahan Gökbakar: 'Recep İvedik' halktan biri

Şahan Gökbakar, başrolünü üstlendiği, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'da yayınlanmaya başlayan 'Recep İvedik 7' hakkında özel açıklamalarda bulundu

Şahan Gökbakar: 'Recep İvedik' halktan biri - Magazin haberleri
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Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Disney Plus'da yayınlanmaya başlayan, 'Recep İvedik 7' ile ilgili olarak SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

&Ouml;m&uuml;r Sabuncuoğlu ile Şahan G&ouml;kbakar
Ömür Sabuncuoğlu ile Şahan Gökbakar

"RECEP İVEDİK' HALKTAN BİRİ"

Şahan Gökbakar'a, serinin son filminde köye yerleşen 'Recep İvedik'in yüksek bir elektrik faturasından sonra bu kararı vermesi hatırlatılması üzerine "Recep İvedik' halktan biri. Yaşayan bir karakter… Ona da elektrik faturası geliyor. Yüksek bir faturanın ardından girdiği cinnetin ardından köye yerleşiyor" diye konuştu.

Filmin Ayvalık civarında doğal ormanların olduğu bir köyde çekildiğini söyleyen Gökbakar, "Türkiye'nin güzel bir coğrafyasını tanıttığımız için mutluyuz. Filmin öyküsü de aynı köyde geçiyor ve gerçek köylüler bize filmde eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Filmdeki çamur banyosu hakkında da konuşan Şahan Gökbakar, o köyde gerçekten faydalı bir çamurun olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLAR BABALARININ ÜNLÜ OLDUĞUNUN FARKINDA"

Şahan Gökbakar, ayrıca Türkiye'nin tanıdığı bir karaktere hayat verirken çocuklarının da bu durumun farkında olduğunu ifade etti. Gökbakar, "Fazlasıyla farkındalar. Özellikle ilkokulda arkadaşları beni soruyor, yeni filmi merak ediyorlar. İyi mi, kötü mü bilmiyorum ama çocuklar bu gerçekle yaşamak zorunda" dedi.

Çocuklarını göz önünde tutmayı tercih etmeyen Gökbakar, konuyla ilgili ise "Kimi anne-babalar çocuklarıyla paylaşım yapıyor ama biz tercih etmiyoruz. İleride bir gün akademik bir kariyere sahip olabilirler. Büyüdüklerinde 'Neden bize sormadan bu paylaşımları yaptınız?' dememeleri için bunu tercih etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Recep İvedik'in ilk filmini 2008'de izleyiciyle buluşturan Gökbakar, karakterin neden yaşlanmadığı sorulması üzerine "İlk filmi yaparken çocukmuşuz. İzlediğimde ne kadar genç göründüğümü fark ediyorum. Belki 'Recep' yaşlanmadı ama Şahan yaşlandı. Yüzümün değiştiğini fark ediyorum" dedi.

Şahan Gökbakar, daha sonra "Bu kadar uzun yıllar 'Recep İvedik' yapar mıyım bilmiyorum ama ilerde bir gün yaşlı bir 'Recep İvedik' fikri de doğabilir" ifadelerini kullandı.

"İÇİME SİNEREK YAPTIĞIM BİR YATIRIMDI"

Gündeme dair açıklamalar da yapan Şahan Gökbakar çok merak edilen Marmaris’teki eviyle ilgili çıkan haberlerin de “maksatlı” olduğunu savundu. Gökbakar, “Ne yaparız da bu kişiye zarar veririz?' diye düşünerek yapılmış haberler. Bir koyum falan yok. Koy almayı düşünmüyorum. Koy dedikleri yer 80 metre kare bir ev. O bölgede tekneyle tatil yaparken satılık olduğunu öğrendiğim bir evi satın aldım. Yasal olup olmadığını araştırdıktan sonra içime sinerek yaptığım bir yatırımdı” dedi.

"BANA HİTAP EDEN BİR PROJE OLMADI"

Meslektaşı Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' projesiyle ilgili düşüncelerini de aktaran Şahan Gökbakar, "Bir-iki bölüm izledim. Bana hitap eden bir proje olmadı ama bu Cem Yılmaz’ın değerinden hiçbir şey kaybettirmez” diye konuştu.

“HAYATIMIN FİLM OLMASINI İSTEMEM"

Öte yandan ailesinden izin alınmadığı için Neşet Ertaş filmine karşı çıkan Gökbakar, ileride bir gün kendi hayatının film olmasını da istemediğini dile getirdi.

'Recep İvedik' serisinin çıkış sürecine dair bir kitap yazılmak istendiğini söyleyen Şahan Gökbakar, bu fikre de sıcak bakmadığını dile getirdi.

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