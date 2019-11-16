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HaberlerGündemSahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 Sahil Güvenlik Komutanlığı me

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacağını duyurdu. Komutanlık çeşitli branşlarda açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alımı yapacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir? Sorusu merak konusu oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı 12 farklı branşta açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alacak. Peki, başvuru nasıl yapılır?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında sadece "www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurularda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacak.

Başvuru sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Müracaatları uygun görülen adaylar arasından ilandaki kılavuzda belirlenmiş merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kontenjan miktarının 10 katı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacak.

Mülakat sınavına çağrılacak adaylar, 13 Aralık'tan sonra "www.sg.gov.tr" adresinden duyurulacak.

Başvuruya ilişkin branşlar, alım şartları ve diğer detaylara ilişkin bilgilere komutanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu adresinden e-devlet şifreleri aracılığıyla yapabilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İŞ BAŞVURUSU

 

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