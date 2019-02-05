- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Sandsend sahilinde yürüyüşe çıkan 22 yaşındaki Aaron Smith, tesadüf eseri golden canonball (altın gülle) adı verilen yerel bir taşa rastladı.
Daily Mail'in haberine göre pirit taşı ile kaplı taşı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen tıp öğrencisi, tesadüf eseri bulduğu kayayı ikiye ayırdı. Avuç içi büyüklüğündeki taştan 185 milyonluk olduğu tahmin edilen bir fosil buldu.
Üniversiteden arta kalan zamanlarda haftada iki kez fosil avına çıkan Aaron Smith'in paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi topladı.
Evindeki koleksiyonlara bir yenisini ekleyen Smith, "Fosil, pirit adı verilen değerli bir taş ile kaplanmış. Yani önceki videolarımda anlattığım gibi taşı cilaladığımızda altın haline getirebiliriz" dedi. Ancak Smith'in dediği gibi, pirit ile altın birbirlerinden oldukça farklı. Çünkü altın değerli bir maden, pirit ise mineral.
Altın su, nem, güneş ısısı gibi çevresel etkenlere karşı dayanıklık gösteriyor. Pirit içerdiği demir elementi nedeniyle oldukça dayanıksız... Pirit taşı bu nedenle ülkemizde 'yalancı altın' olarak da biliniyor.
JURASSIC DÖNEMİ'NE AİT
Yorkshire kıyı şeridinde yaygın olan fosiller Jurassic Dönemi'ne ait. Kalamarlar ve ahtapot gibi kafadan bacaklılar sınıfından olan canlılar, sert kabukları olmadığı için nadiren fosil olarak bulunuyor. Ancak diğer yandan kabuklu hayvan fosilleri kireçtaşlarının içerisinden çıkabiliyor. Bu tür fosiller yüksek basınca karşı dirençli oldukları için fosilleşme sürecinde mükemmel bir şekilde korunabiliyor.
Canonball (altın gülle) adı verilen kireçtaşı çekirdeğinde, 65 milyon öncesinde soyunun tükendiği bilinen deniz canlısı ammonitin fosillerine rastlanabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.