İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Sandsend sahilinde yürüyüşe çıkan 22 yaşındaki Aaron Smith, tesadüf eseri golden canonball (altın gülle) adı verilen yerel bir taşa rastladı.

Daily Mail'in haberine göre pirit taşı ile kaplı taşı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen tıp öğrencisi, tesadüf eseri bulduğu kayayı ikiye ayırdı. Avuç içi büyüklüğündeki taştan 185 milyonluk olduğu tahmin edilen bir fosil buldu.

Üniversiteden arta kalan zamanlarda haftada iki kez fosil avına çıkan Aaron Smith'in paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi topladı.

Evindeki koleksiyonlara bir yenisini ekleyen Smith, "Fosil, pirit adı verilen değerli bir taş ile kaplanmış. Yani önceki videolarımda anlattığım gibi taşı cilaladığımızda altın haline getirebiliriz" dedi. Ancak Smith'in dediği gibi, pirit ile altın birbirlerinden oldukça farklı. Çünkü altın değerli bir maden, pirit ise mineral.

Altın su, nem, güneş ısısı gibi çevresel etkenlere karşı dayanıklık gösteriyor. Pirit içerdiği demir elementi nedeniyle oldukça dayanıksız... Pirit taşı bu nedenle ülkemizde 'yalancı altın' olarak da biliniyor.

JURASSIC DÖNEMİ'NE AİT

Yorkshire kıyı şeridinde yaygın olan fosiller Jurassic Dönemi'ne ait. Kalamarlar ve ahtapot gibi kafadan bacaklılar sınıfından olan canlılar, sert kabukları olmadığı için nadiren fosil olarak bulunuyor. Ancak diğer yandan kabuklu hayvan fosilleri kireçtaşlarının içerisinden çıkabiliyor. Bu tür fosiller yüksek basınca karşı dirençli oldukları için fosilleşme sürecinde mükemmel bir şekilde korunabiliyor.

Canonball (altın gülle) adı verilen kireçtaşı çekirdeğinde, 65 milyon öncesinde soyunun tükendiği bilinen deniz canlısı ammonitin fosillerine rastlanabiliyor.