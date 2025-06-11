Sahiller ünlülerle şenlendi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlar ünlü isimlerle dolup taştı. Pek çok ünlü, sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerine akın etti. Tatillerinden renkli kareleri de sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Nesrin Cavadzade

Hayal Köseoğlu

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Özge Özpirinççi

Melisa Döngel

İlayda Aydın

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Eylül Ersöz