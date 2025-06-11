Sahiller ünlülerle şenlendi
Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler tatil beldelerine akın etti. Sezonun yorgunluğunu atan ünlüler, tatil anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi
Giriş: 11.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:11
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlar ünlü isimlerle dolup taştı. Pek çok ünlü, sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerine akın etti. Tatillerinden renkli kareleri de sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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