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        Haberler Gündem Güncel Şahinbey'de çocuk şenliği | Son dakika haberleri

        Şahinbey'de çocuk şenliği başladı

        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince düzenlenen çocuk şenliği başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:09
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        Şahinbey'de çocuk şenliği
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        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince, çocukların tatilini etkinliklerle geçirmesi için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde çocuk şenliği düzenledi.

        Sinema, tiyatro ve çocuk müzikallerinin de sunulduğu şenlik 6 Nisan'da sona erecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Okullar tatil olduğu için çocuklarımıza güzel bir etkinlikler hazırladık. Pazar gününe kadar sürecek olan Çocuk Şenliği'nde birçok etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

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