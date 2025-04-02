Star TV dizisi Sahipsizler, her Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. OGM Pictures imzalı dizi, anne babalarını ansızın kaybeden altı kardeşin bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesini ele alıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple 2 Nisan ATV yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından control ediliyor. Peki, Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Sahipsizler yeni bölüm tarihi…