Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 2 Nisan Kanal D yayın akışı
Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve dram türündeki Tims&B Productions imzalı dizi, son olarak 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verirken Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Eşref Rüya yeni bölüm tarihi için gözler Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı...
Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D dizisi, adını bilmediği bir aşkın esiri olan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Konusuyla dikkati çeken yapım, her Çarşamba akşamı yayınlanıyor. Ancak 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Eşref Rüya yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…
EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Eşref Rüya dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Eşref Rüya dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragmanda dizinin yeni bölüm tarihi hakkında bilgi verilmedi.
Eşref Rüya’nın yeni bölümünün 9 Nisan Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
2 NİSAN 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya-Tekrar
22:45 Eşref Rüya-Tekrar
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney
EŞREF RÜYA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aşireti karşısına alan Eşref’e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan’ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur.
Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref’in vurulması, Yetimler’in gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.
Eşref, Nisan’la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan’ın, Eşref’e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur.
Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet’i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref, bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir.