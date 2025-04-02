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        Haberler Bilgi Magazin Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı

        Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 2 Nisan Kanal D yayın akışı

        Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve dram türündeki Tims&B Productions imzalı dizi, son olarak 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verirken Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Eşref Rüya yeni bölüm tarihi için gözler Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:58
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        Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi, Necip Memili gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D dizisi, adını bilmediği bir aşkın esiri olan genç bir adamın hikayesini konu ediniyor. Konusuyla dikkati çeken yapım, her Çarşamba akşamı yayınlanıyor. Ancak 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Eşref Rüya neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Eşref Rüya yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…

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        EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Eşref Rüya dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

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        EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Eşref Rüya dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragmanda dizinin yeni bölüm tarihi hakkında bilgi verilmedi.

        Eşref Rüya’nın yeni bölümünün 9 Nisan Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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        2 NİSAN 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya-Tekrar

        22:45 Eşref Rüya-Tekrar

        01:15 Arka Sokaklar

        03:30 Yargı

        05:00 Kuzey Güney

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        EŞREF RÜYA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Aşireti karşısına alan Eşref’e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan’ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur.

        Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref’in vurulması, Yetimler’in gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.

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        Eşref, Nisan’la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan’ın, Eşref’e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur.

        Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet’i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref, bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir.

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