Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Ocak Star TV yayın akışı
Sahipsizler yeni bölüm her Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümün ardından heyecanla yeni bölümü bekleyenler Star TV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremedi. Bunun üzerine ''Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Sahipsizler 9. Bölüm tarihi hakkında detaylar…
Sahipsizler 9.bölüm izleyiciyle Star TV’de buluşacak. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 9. bölümü beklenen yapım için 22 Ocak Star TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 22 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
SAHİPSİZLER BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Sahipsizler yeni bölüm, 22 Ocak Çarşamba akşamı ekranlarda olmayacak. Her hafta Çarşamba günü izleyiciyle buluşan dizi, bu akşam tekrar bölümü ile ekranlarda olacak.
SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sahipsizler yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI 22 OCAK
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler-Tekrar
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema