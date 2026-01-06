Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi bu akşam yayın akışında görülmedi. Normalde bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi gereken dizinin yerine film görülüyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Başrollerini Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler 44'üncü bölümün yayın tarihi merak ediliyor. Dizinin 44. Bölümü 6 Ocak 20256 tarihinde yayımlanmayacak. Peki Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
SAHİPSİZLER BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Sahipsizler dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
7 Ocak 2026 Star TV yayın akışına göre, dizi saatinde Bayi Toplantısı filmi yayınlanacak.
7 OCAK 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
00:30 Son Hıçkırık
SAHİPSİZLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sahipsizler dizisi yılbaşı sebebiyle 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.
Sahipsizler dizisinin 44. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.