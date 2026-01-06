Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi bu akşam yayın akışında görülmedi. Normalde bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi gereken dizinin yerine film görülüyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Giriş: 06.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:32
        1

        Başrollerini Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler 44'üncü bölümün yayın tarihi merak ediliyor. Dizinin 44. Bölümü 6 Ocak 20256 tarihinde yayımlanmayacak. Peki Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        2

        SAHİPSİZLER BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

        Sahipsizler dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        7 Ocak 2026 Star TV yayın akışına göre, dizi saatinde Bayi Toplantısı filmi yayınlanacak.

        7 OCAK 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Bayi Toplantısı

        22:30 Bayi Toplantısı

        00:30 Son Hıçkırık

        3

        SAHİPSİZLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Sahipsizler dizisi yılbaşı sebebiyle 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

        Sahipsizler dizisinin 44. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

