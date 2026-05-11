Sahra Işık ve İdris Aybirdi boşandı
Eski voleybolcu Sahra Işık, İdris Aybirdi ile boşandıklarını duyurdu. Işık, "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık" dedi
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:26
Sahra Işık, 2019'da iş adamı İdris Aybirdi ile evlenmişti. Çift, 2024'te boşanma aşamasına gelmişti ancak terapiste giderek evliliklerini kurtarmıştı.
O dönem krizi atlatan Işık ve Aybirdi'nin, geçtiğimiz yıl Pamir ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, evliliklerindeki sorunları aşamadı ve yollarını ayırdı.
Survivor yarışmasıyla da tanınan Sahra Işık, boşandıklarını duyurdu. Eski voleybolcu, "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz" dedi.
