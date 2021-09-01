"HAYAT HATIRADIR, UNUTURSAN ÖLÜRSÜN"

Tufan'ın bedeninden delil niteliğinde kesin bulgular elde edildiğini öğrenen Agâh büyük bir gerginlik yaşarken Nevra, Reyhan ismini hatırladıktan sonra araştırmalarına devam ediyor. Firuz'un Agâh'ı izlediği tanıtımda heyecan giderek artıyor.

ŞAHSİYET'TE NELER OLDU?

Şahsiyet'in bu gece ekrana gelen 10. bölümünde Nevra, kendisine ulaşıp tecavüze uğradığını söyleyen kadını takip etmeye başladı. Onu, Firuz ile görünce şüphelendi. Yıllar önce Kambura'da işlenmiş suçun mağdurunu bulduğunu zanneden Nevra, yanıldığını anladı ancak ipuçlarını takip etmekten vazgeçmedi. Feza Hanım'ı kaçıran Agâh, kendi evinin adresini hatırlayamadığı için Feza'nın evine gitmek zorunda kaldı. Evde dans eden Feza Hanım aniden fenalaştı ve Agâh'ın kollarında can verdi. Firuz şüpheleri üzerine çekerken Tolga komiser de davaya kimin müdahale ettiğini öğrenmeye çalıştı. Bölümün dikkat çeken olayı ise Nevra'nın polis merkezinden çıktığı sırada geçmişten bir anı hatırlamasıydı. Çocukken Reyhan diye bir arkadaşının olduğunu hatırlayan Nevra, büyük bir şok yaşadı. Nevra'nın hatırladığı bu isim olayı çözmesine yardımcı olacak mıydı?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 7 Eylül Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 11. Bölüm Tanıtımı;