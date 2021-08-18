Şahsiyet'in 9. bölüm tanıtımı yayınlandı 0:00 / 0:00

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Şahsiyet'in dün gece ekrana gelen 8. bölümünde Nevra'nın annesi Nesrin, yıllar önce Kamburalıların yaktığı evin yıkılacağını öğrenince oraya giderek bir şey aldı. Agah'ın işlediği cinayetler Nevra'yı giderek köşeye sıkıştırmaya başladı. İnsanlar ölmeye devam ederken hiçbir şey yapamayan Nevra, sonunda tüm bu cinayetlerin intikam için işlendiğini anladı. Cemil'i öldürmek isteyen Agah, adım adım hedefine yaklaştı. Kedi kostümünü giyip eline silahı alan Agah, kapıyı çalınca karşısına kızı Zuhal çıktı. Agah'ın ilk öldürdüğü kişinin eşi Feza Hanım, televizyona çıktı. Yaptığı açıklamayı dinleyen ve her şeyi hatırladığını düşünen Agah, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 24 Ağustos Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 9. Bölüm Tanıtımı;