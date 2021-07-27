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Haberler Televizyon Şahsiyet'te Nevra'nın kafasındaki soru işaretleri artıyor!
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Nevra'nın kafasındaki soru işaretleri artıyor!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'Şahsiyet' dizisi, bu gece heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana gelecek. Agah’ın işlediği cinayetlerin ipuçları Nevra’yı ve Cinayet Büroyu Kambura’ya sürükler ancak orada öğrenecekleri şeyler kafalarındaki soru işaretlerini silmek yerine arttıracaktır

Şahsiyet'te Nevra'nın kafasındaki soru işaretleri artıyor!
Nevra'nın kafasındaki soru işaretleri artıyor!
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HABERTURK.COM

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

'Şahsiyet' bu gece heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana gelecek. Agah’ın işlediği cinayetlerin ipuçları Nevra’yı ve Cinayet Büroyu Kambura’ya sürükler ancak orada öğrenecekleri şeyler kafalarındaki soru işaretlerini silmek yerine arttıracaktır.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy’i alan 'Şahsiyet', bu gece saat 23.15’te Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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