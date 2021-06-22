"Şahsiyet" televizyonda ilk kez Show TV'de! Şahsiyet konusu nedir? İşte Şahsiyet oyuncuları...

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren ve tüm dünyanın dikkatini çeken dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor. Birçok ilke imza atan ve her bölümüyle büyük ses getiren dizi, dijital platform yayınının ardından TV'de ilk kez Show TV ekranlarında fırtınalar estirecek. Heyecan dolu tanıtım izleyiciyi şimdiden soluksuz izlenecek bir serüvenin içine çekiyor.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

'Şahsiyet' 29 Haziran Salı saat 23.15'te TV'de ilk kez Show TV'de...

İşte Şahsiyet'in Tanıtımı;