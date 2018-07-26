Yeni evli çift gibi davranıp dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre, Bolu’da 13 Temmuz Cuma günü kendisini karı koca olarak tanıtan iki şahıs İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuya giderek ellerindeki 3 bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu, genç çifti elindeki bilezikleri alarak sahte olup olmadığını anlamak için ‘mihenk taşı’ adı verilen makinede kontrol etti. İHA'nın haberine göre, makinede kontrol edilen bileziklerin sahte olmadığını düşünen kuyumcu, çifte 3 bilezik için 21 bin TL para ödedi. Olayın üzerinden zaman geçmesinin ardından kuyumcu bilezikleri tekrar işlemek için atölyeye teslim ettiğinde kesilen 3 bileziğin altın kaplama gümüş olduğu fark edildi. Durum üzerine kuyumcu tarafından polise haber verildi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kuyumcuya altın kaplama sahte bilezikleri getiren çiftin C.Y. (27) ve K.S. (23) olduğu belirlendi.

Şahısların kimliklerinin belirlenmesinin ardından ekipler tarafından başlatılan fiziki takip sonucu çift Kütahya’da 25 Temmuz Çarşamba günü yapılan operasyon ile yakalandı. Operasyonla yakalanan çift hakkında yapılan soruşturmada şahısların gümüş bilezikleri İstanbul’dan temin ettiği ve 5 ile 6 bin lira karşılığında aldıkları gümüş bilezikleri özel yöntem kullanarak altın kapladığı ve kaplama yapılan bileziklerin kuyumcuda yapılan ilk kontrolden çok rahat şekilde geçebildiği saptandı. Ayrıca çiftin sahte bilezikleri 10’a yakın ilde kendilerini yeni evlenmiş olarak tanıtarak sattığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"PARANIN HİÇ KIYMETİ KALMADI"



Öte yandan, iş yerlerinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde çiftin kuyumcuyu kendilerine güvendirmek için el öptüğü ve iş yerinde bulunanlarla çok yakın temas kurduğu görüldü. Şüphelilerden erkek olan C.Y.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda paraları ne yaptıkları sorulduğunda, “Paranın artık hiç kıymeti kalmadı. Bir haftada bitti. Biz de bir şey anlamadık. Arabamızın tamirini yaptırdık. Biraz da gezdik, alışveriş yaptık hemen bitti. Artık para iyice değersizleşti” dediği öğrenildi.

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