Sahte bebek mamalarına karşı uyarı!

Sahte mamaların çocukların sağlığı üzerindeki tehlikelerine karşı uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, “Bebeklerin büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılan mamalar, üretim ve depolama süreçlerinde büyük titizlik gerektiriyor. Gerçek bebek mamaları, karbonhidrat, yağ, protein ve temel mineraller açısından dengeli içeriklere sahip oluyor. Sahte mamalarda bu denge bulunmuyor” diye konuştu.

"SAHTE MAMALAR BÜYÜME VE GELİŞMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Gerçek bebek mamalarının bebeklerin yaşına ve ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlandığını belirten Doç. Dr. Çağ, sahte ürünlerde bu dengenin bozulduğunu belirtti.

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Çağ, “Bu tür mamalarla beslenen bebeklerde büyüme ve gelişme geriliği görülebilir. Bebekler yeterli kilo alamaz, boy uzaması yeterli olmaz ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşılabilir. Ayrıca demir, çinko ve iyot gibi temel elementlerin eksik olması öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve bilişsel fonksiyonlarda gerileme gibi problemlere yol açabilir” dedi.

ENFEKSİYON VE ALERJİ RİSKİNE DİKKAT!

Üretim aşamasında hijyen kurallarına uyulmaması durumunda birçok soruna yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Çağ, “Bu da bebeklerde bulantı, kusma, ishal gibi gastroin testinal hastalıkların yanı sıra çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir. Ayrıca sahte mamalarda istenmeyen yabancı maddeler bulunabiliyor. Bu maddeler kaşıntı, hışıltılı solunum ve hatta anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” diye konuştu.