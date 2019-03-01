Bursa'da bir yıl önce Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi açan, Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi'nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut (40),iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut'un lise mezunu olduğu belirlendi, kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik gibi unvan belgeleri ele geçirildi.

ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından geçen yıl, 22 Şubat'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerin Korkut, mahkemece tutuklandı.

"BİR HAFTA DENEME SÜRESİ ÜCRETSİZ"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından açılan davada 33 kişinin şikâyetçi olduğu Emre Nuri Korkut'un davasına bugün devam edildi. Duruşmaya Korkut ile avukatı ve bazı şikâyetçiler katıldı.

Sanık Korkut, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Bana gelen kişilerin öncelikle bana sordukları doktordan ziyade 'düzelecek miyim' sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum, bu süreçte çalışmalara kendi gibi diğer arkadaşlara istişare fırsatı bularak her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Sürecin sonunda ben onlara soruyorum, devam etmek istiyor musunuz diye burada herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır" sözlerini tekrarladı.

165 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Korkut hakkında 33 müştekiye yönelik dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 165 yıla kadar hapis talep etti. Savcının mütalaasına katılmadığını belirten Emre Nuri Korkut, olaydan dolayı pişman olduğunu, iki müşteki ile uzlaştığını, tahliye edilmesi halinde diğerlerinin zararını gidereceğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmayı da karar verilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.