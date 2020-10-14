Sahte içki nasıl anlaşılır? Alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, sahte içki nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

1– Sahte içki renginden ya da kokusundan değil etiket bilgilerinden anlaşılır.

2– İçki şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığı kontrol edilir.

3– Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolü aranır.

4– İçkilerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat edilir.

5– Tüketim öncesi içkinin göz önünde açılması sağlanır.

6– Şüphelenilen durumlarda, 174 Alo Gıda Hattı aranabilir.

Markanın yazılı olduğu etiketin ve şişenin yıpranmış olup olmadığı ile bandrolün düzgün yapıştırılmış olmasına dikkat edilmelidir. İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalıdır. Şişenin kapak kodu ve boyun kodunun birbirini tutması gerekir. Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edilmelidir. Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeler alınmamalıdır.

Alkollü içkiler, ‘TAPDK Satış Belgesi' olan perakende satıcılardan alınmalıdır. Şişenin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmelidir. Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmelidir. Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemelidir.

ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor.

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor. Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.