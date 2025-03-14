'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!

İstanbul'da olay, 18 Şubat günü sabah saat 08.40 sıralarında Esenyurt İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir tekstil firmasına ait kumaş taşıyan kamyon, kendilerini polis süsü vererek tanıtan şüpheliler tarafından gasp edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞALTTI Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis işyeri sahibi ve kamyon sürücüsü ile yanında bulunan çalışanın bilgisine başvurdu.

SÜRÜCÜYÜ ALIKOYUP KAMYONU SOYDULAR Yapılan görüşmelerde, tekstil firmasına ait 1 milyon 700 bin TL değerinde kumaş yüklü kamyonda bulanan N.Y. ve N.M. isimli çalışanlar, araçla seyir halinde oldukları esnada, önlerini bir araç tarafından kesen kişilerin kendilerini polis olarak tanıttığını belirterek "4 kişi bizi durdurdu. Kendilerinin polis olduğunu söyledi. Araç sürücüsünü yanlarına alarak bir süre alıkoydular. Sonra kamyonu içindeki eşyalarla alıp gittiler" dedi. REKLAM