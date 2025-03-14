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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte polisler kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı! | Son dakika haberleri

        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!

        İstanbul'da, bir tekstil firmasına ait 1 milyon 700 bin lira değerinde, 279 top kumaş taşıyan kamyon, kendilerine polis süsü veren gaspçı şüpheliler tarafından durduruldu. Araç sürücüsünü kendi araçlarına alarak bir süre alıkoyan sahte polisler, kamyonu gasp ederek kayıplara karıştı. Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay anına ait bir kare fotoğraftan yola çıkarak gaspçıları yakaladı

        Giriş: 14.03.2025 - 09:47 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:55
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        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
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        İstanbul'da olay, 18 Şubat günü sabah saat 08.40 sıralarında Esenyurt İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bir tekstil firmasına ait kumaş taşıyan kamyon, kendilerini polis süsü vererek tanıtan şüpheliler tarafından gasp edildi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞALTTI

        Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis işyeri sahibi ve kamyon sürücüsü ile yanında bulunan çalışanın bilgisine başvurdu.

        SÜRÜCÜYÜ ALIKOYUP KAMYONU SOYDULAR

        Yapılan görüşmelerde, tekstil firmasına ait 1 milyon 700 bin TL değerinde kumaş yüklü kamyonda bulanan N.Y. ve N.M. isimli çalışanlar, araçla seyir halinde oldukları esnada, önlerini bir araç tarafından kesen kişilerin kendilerini polis olarak tanıttığını belirterek "4 kişi bizi durdurdu. Kendilerinin polis olduğunu söyledi. Araç sürücüsünü yanlarına alarak bir süre alıkoydular. Sonra kamyonu içindeki eşyalarla alıp gittiler" dedi.

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        TEK KARE FOTOĞRAF

        Gasp edildiklerini anlatan çalışanlardan bir tanesinin, şüphelilerin aracın önüne kestikleri sırada fotoğraf çektiği belirlendi. O fotoğraf karesini alan Gasp Büro dedektifleri çalışma başlattı. Fotoğraf karesinden yola çıkan polis, elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde de kamyonun götürüldüğü istikameti tespit etti.

        SAHTE POLİSLER YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından sahte polislerin kimlikleri tespit edildi. Belirlenen 5 şüpheliye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 sahte polis yakalandı. Şüphelilerin gasp ettiği kamyon ve kamyonun içinde aldıkları 4 bin 971 kg ağırlığındaki 279 top kumaşta ele geçirildi. İşlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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        #istanbul
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