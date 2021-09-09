Yeşilçam Sineması'nın usta yönetmenlerinden Natuk Baytan'ın senarosunu Suavi Sualp'le birlikte kaleme aldığı Sakar Şakir filminin araştırılıyor. İşte her dönemin sevilen filmlerinden Sakar Şakir hakkında merak edilenler...

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NE?

Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Sakar Şakir filminin konusu şöyle:

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI KİM?