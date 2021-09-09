Yeşilçam Sineması'nın usta yönetmenlerinden Natuk Baytan'ın senarosunu Suavi Sualp'le birlikte kaleme aldığı Sakar Şakir filminin araştırılıyor. İşte her dönemin sevilen filmlerinden Sakar Şakir hakkında merak edilenler...
SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NE?
Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Sakar Şakir filminin konusu şöyle:
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)
SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI KİM?
|Oyuncu
|Karakter
|Açıklama
|Kemal Sunal
|Şakir
|Hasan Titiz'in yeğeni
|Hasan Titiz
|Şakir'in amcası
|Ali Şen
|Hacı Şen
|Fatma Şen'in kocası
|Adile Naşit
|Fatma Şen
|Hacı Şen'in karısı
|Ünal Gürel
|Gardrop Fuat
|Sevda'nın kocası
|Macit Flordun
|Marmara Kazım
|Alkolik
|Necdet Yakın
|Lüfer
|Atilla Ergün
|Şükrü
|Limoncu
|Kamer Sadık
|Sabri
|Hakkı Kıvanç
|Kahveci
|Ayfer Feray
|Sevda
|Gardrop Fuat'ın karısı
|İhsan Yüce
|Televizyoncu
|Yusuf Sezer
|Yusuf
|Celal Yonat
|Arap Cafer
|Yavuz Şeker
|Zühtü
|İhsan Bilsev
|Bekçi
|Hamit Haskabal
|İbo
|Çaycı
|Cengiz Öktem
|Mustafa
|Otobüs muavini
|Bahri Ateş
|Tuvalet kuyruğundaki adam
|Nermin Özses
|Güllü
|Hizmetçi
|Natuk Baytan
|Emlakçı Zihni
|İbrahim Kurt
|Manav
YORUMLAR