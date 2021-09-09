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Sakar Şakir nerede çekildi? Sakar Şakir oyuncuları kim, konusu ne?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın fenomen filmlerinden Sakar Şakir sosyal medyanın gündeminde. 1977 yapımı komedi filmi Sakar Şakir sinema severler tarafından araştırılıyor. Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getiren Sakar Şakir nerede çekildi? Sakar Şakir oyuncuları kim, konusu ne?

Sakar Şakir nerede çekildi? Sakar Şakir oyuncuları kim, konusu ne?

Yeşilçam Sineması'nın usta yönetmenlerinden Natuk Baytan'ın senarosunu Suavi Sualp'le birlikte kaleme aldığı Sakar Şakir filminin araştırılıyor. İşte her dönemin sevilen filmlerinden Sakar Şakir hakkında merak edilenler...

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU NE?

Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Sakar Şakir filminin konusu şöyle:

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Oyuncu Karakter Açıklama
Kemal Sunal Şakir Hasan Titiz'in yeğeni
Hasan Titiz Şakir'in amcası
Ali Şen Hacı Şen Fatma Şen'in kocası
Adile Naşit Fatma Şen Hacı Şen'in karısı
Ünal Gürel Gardrop Fuat Sevda'nın kocası
Macit Flordun Marmara Kazım Alkolik
Necdet Yakın Lüfer
Atilla Ergün Şükrü Limoncu
Kamer Sadık Sabri
Hakkı Kıvanç Kahveci
Ayfer Feray Sevda Gardrop Fuat'ın karısı
İhsan Yüce Televizyoncu
Yusuf Sezer Yusuf
Celal Yonat Arap Cafer
Yavuz Şeker Zühtü
İhsan Bilsev Bekçi
Hamit Haskabal İbo Çaycı
Cengiz Öktem Mustafa Otobüs muavini
Bahri Ateş Tuvalet kuyruğundaki adam
Nermin Özses Güllü Hizmetçi
Natuk Baytan Emlakçı Zihni
İbrahim Kurt Manav

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