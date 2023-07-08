Sakarmekenin yavrularını besleme anı kamerada
Sakarmeke kuşunun su altından çıkardığı besinlerle yavrularını besleme anı kayıt altına alındı
Giriş: 08.07.2023 - 10:52
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Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı, 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
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Sulak alanda en yaygın tür olan sakarmeke (Fulica atra), yerel tür olarak 4 mevsim boyunca bu alanı kullanıyor.
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Milli parkta çalışma yapan AA, sakarmekenin dalış yaparak su altından çıkardığı yiyeceklerle yavrularını besleme anını görüntüledi.
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