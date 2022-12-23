3 katlı binanın çatı katı küle döndü: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.