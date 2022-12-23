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Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı yandı: 1 yaralı

Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangına müdahale eden 1 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Sakarya'da 3 katlı binanın çatı katı yandı: 1 yaralı
3 katlı binanın çatı katı küle döndü: 1 yaralı
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AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Alevlere müdahaleye yardım ederken çatı katından üzerine moloz düşen A.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇATI KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre;İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, gazetecilere, ilçe merkezinde ikamet ettiğini ve olayı duyar duymaz evlerine gelerek ekiplere yardım ettiklerini belirtti.

Yangının, kat kaloriferinin bacasından çıktığını düşündüğünü dile getiren Çay, "Evin çatısı maalesef yandı. İtfaiye ekipleriyle söndürebildiğimiz kadar söndürdük, söndüremediğimiz gitti. Geldiğimizde burası komple yanıyordu, kurtarabildiğimizi kurtardık." diye konuştu.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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