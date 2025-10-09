Araçtan 100 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan bir araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Irak uyruklu F.Y.H'nin (36) kullandığı, plakası belirtilmeyen aracı otoyolun Sakarya kesiminde durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyonun, tek seferde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen sayılı operasyonlardan biri olduğu belirtildi.
Fotoğraf: AA