Sakarya'da husumetli iki aile arasında kavga: 4 yaralı Sakarya'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Dereköy Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, darp sonucu yaralanan Fikret ve Kadir Candoğdu ile Muhammet ve Erhan Arhan sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.