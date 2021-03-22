Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Sakarya'da 'yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Fırat E. ve akrabası Serhat Ö. `yol verme´ meselesi nedeniyle tartıştıkları ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı halde iş yerine sığınan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Sakarya'da 'yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

Olay, saat 21.30 sıralarında, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat E. ile beraberindeki akrabası Serhat Ö.´nün bulunduğu 54 FB 918 plakalı otomobil ile plakası bilinmeyen bir otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü arasında `yol verme´ meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Üzerindeki bıçağı çıkaran kişi, Fırat E. ve Serhat Ö.´yü bıçakladı. Yaralılar, otomobillerine binerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki iş yerlerine gitti. Sağlık ekiplerine haber veren yaralılar, gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Koca'dan 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü mesajı
GÜNDEMBakan Koca paylaştı: Hepimizin övüncüsünüz
Etiler'de ağaç otomobilin üzerine devrildi
GÜNDEMAğaç otomobilin üzerine devrildi
Kırşehir'de Kovid-19 vakası görülen iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
GÜNDEMO ilimizde iki okulda eğitime 14 gün ara
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
GÜNDEMBerat Kandili'nde oruç tutulur mu?
Son dakika haberleri! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEMMSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021?
Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'ne UNDP Türkiye'den ödül
GÜNDEMUNDP'den Sıfır Atık Projesi'ne ödül
FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanması operasyonunda 17 kişi tutuklandı
GÜNDEMFETÖ operasyonunda 17 kişi tutuklandı
DGS başvuruları ne zaman alınacak 2021? DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEMDGS başvuruları ne zaman alınacak 2021?
İstanbul Büyükçekmece'de otizmli çocuğun özel okula kabul edilmediği öne sürüldü
GÜNDEMOtizmli çocuk özel okula kabul edilmedi iddiası