Olay, saat 21.30 sıralarında, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat E. ile beraberindeki akrabası Serhat Ö.´nün bulunduğu 54 FB 918 plakalı otomobil ile plakası bilinmeyen bir otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü arasında `yol verme´ meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Üzerindeki bıçağı çıkaran kişi, Fırat E. ve Serhat Ö.´yü bıçakladı. Yaralılar, otomobillerine binerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki iş yerlerine gitti. Sağlık ekiplerine haber veren yaralılar, gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.