Sakarya'daki cezaevinde yangınına ilişkin açıklama

Sakarya'da bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 11 hükümle hastaneye kaldırıldı.

CTE'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 Şubat 2026 tarihinde akşam saat 22.00 sularında kurumun depo kısmında çıkan yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır."

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.