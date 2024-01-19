Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Sakarya'da Keremali Dağı'nın eteklerinde yer alan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

        2

        Hendek ilçesinin güneyinde, Akyazı ilçesinin doğusunda bulunan 1453 rakımlı Keremali Dağı'nın eteklerinde yer alan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        3

        Yıl boyunca doğa turizmi yapılabilen bölgede bulunan gölün yüzeyinin buz tutması, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        #Keremali Gölü
        #sakarya
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu