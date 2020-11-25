Sakarya emniyeti kadınlara KADES uygulamasını tanıttı

Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Adapazarı Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde pandemi kurallarına göre düzenlenen programda kadınlarla bir araya geldi.

Etkinlikte, kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Programa katılan kadınlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şiddet olayına maruz kaldıklarında uygulama üzerinden hızlı ve kolayca ihbarda bulunabileceklerini söyledi.

Uygulamanın tüm kadınlar tarafından kullanılması gerektiğine işaret eden kadınlar, "KADES programını cep telefonlarınıza yüklerseniz yararlanacağınızı düşünüyoruz. Sadece ev içinde şiddet değil, dışarıda da her türlü şiddete karşı KADES programını kullanabilirsiniz. Nerede olursanız olun KADES programıyla daha güvendesiniz kadınlar." mesajını verdi.