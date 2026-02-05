Sakarya'nın Hendek ilçesinde, gece saatlerinde Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan yangında, dumandan etkilenen 11 hükümlü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İl AFAD Merkezi’ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının lokal bir alanda çıktığı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtildi. Olay sırasında hükümlülerin güvenli bölgeye alınarak tahliye edildiği bildirildi. Yangının, ekiplerin müdahalesiyle saat 22.45 itibarıyla tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi gerçekleştirildi. Yangında dumandan hafif etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: