        Sakarya haberleri: Kadın açık cezaevinde yangın | Son dakika haberleri

        Kadın açık cezaevinde yangın

        Sakarya'da Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen 11 hükümlü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi

        Giriş: 05.02.2026 - 09:42 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:42
        Kadın açık cezaevinde yangın
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde, gece saatlerinde Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan yangında, dumandan etkilenen 11 hükümlü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İl AFAD Merkezi’ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının lokal bir alanda çıktığı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtildi. Olay sırasında hükümlülerin güvenli bölgeye alınarak tahliye edildiği bildirildi. Yangının, ekiplerin müdahalesiyle saat 22.45 itibarıyla tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi gerçekleştirildi. Yangında dumandan hafif etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Hükümlülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Yangınla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu depo bölümünde 4 Şubat 2026 günü saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına seri şekilde kurum görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından gereken müdahale yapılmış ve yangın kontrol altına alınmıştır. Olayda dumandan hafif şekilde etkilenen 11 hükümlü sağlık kontrolleri amacıyla tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır. Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmalarımız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin "Çıkar silahı sık lan şuna" dediği duyuldu. (DHA)

