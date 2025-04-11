Sakarya haberleri: Prefabrikte dehşet! 3 ve 4 yaşında iki çocuk | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Sakarya haberleri: Prefabrikte dehşet! 3 ve 4 yaşında iki çocuk | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk! Sakarya'da yürek yakan bir olay yaşandı. Bir tavuk çiftliğindeki prefabrik evde sabah saatlerinde çıkan yangında, 4 yaşındaki C.K. ile 3 yaşındaki kız çocuğu Ç.K. hayatını kaybetti. Yangına ilişkin soruşturma açıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:49 facebook

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