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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Prefabrikte dehşet! 3 ve 4 yaşında iki çocuk | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!

        Sakarya'da yürek yakan bir olay yaşandı. Bir tavuk çiftliğindeki prefabrik evde sabah saatlerinde çıkan yangında, 4 yaşındaki C.K. ile 3 yaşındaki kız çocuğu Ç.K. hayatını kaybetti. Yangına ilişkin soruşturma açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:49
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        Prefabrikte facia! 3 ve 4 yaşında iki çocuk!
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde, çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        BİRİ 4 DİĞERİ 3 YAŞINDAYDI

        Yangında, yabancı uyruklu olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan anne D.K. (35) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen baba S.K. (38) ise sinir krizi geçirdi.

        SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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