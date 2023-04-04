Yangına müdahale ederken bulunduğu bölüm çöken itfaiye eri, yaşamını yitirdi (3)



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çatı yangınına müdahale ettiği sırada bastığı zeminin çökmesi sonucu alevlerin arasında düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri Yusuf Turgut, son yolculuğuna uğurlandı. Turgut için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkez Grup Amirliği'nde tören düzenlendi. Törene, Turgut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Turgut'un sevenleri ve yakınları gözyaşı dökerken, 8 yıldır Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi'nde görev yapan Turgut'un naaşı, itfaiye aracının üzerinde helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada da alınan helalliğin ardından Serdivan ilçesi Aralık Mahallesindeki Emine Hanım Camisine getirildi. Şehit itfaiye eri Yusuf Turgut, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2023-04-04 19:22:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.