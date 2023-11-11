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        Yüksek sesli müzik tartışması: 1 ölü

        SAKARYA´nınAdapazarı ilçesinde B.Ü (17), aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana´yı (34) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:55
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        Yüksek sesli müzik tartışması: 1 ölü
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        SAKARYA´nınAdapazarı ilçesinde B.Ü (17), aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana´yı (34) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi. B.Ü., aynı mahallede oturan Fatih Haymana´yı aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana´ya saldırdı. Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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