Yüksek sesli müzik tartışması: 1 ölü

SAKARYA´nınAdapazarı ilçesinde B.Ü (17), aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana´yı (34) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi. B.Ü., aynı mahallede oturan Fatih Haymana´yı aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana´ya saldırdı. Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.