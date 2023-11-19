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        Kocasını uyurken bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

         SAKARYA´nınTaraklıilçesinde iki gün önce eşi Eyüp Bostan´ı (48) uyurken bıçaklayarak öldüren; babasını da boğarak öldürmeye çalışan Emine Bostan (40), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:00
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        Kocasını uyurken bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
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         SAKARYA´nınTaraklıilçesinde iki gün önce eşi Eyüp Bostan´ı (48) uyurken bıçaklayarak öldüren; babasını da boğarak öldürmeye çalışan Emine Bostan (40), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Olay, iki gün önce Bostan ailesinin Duman Mahallesi´nde yaşadığı evde meydana geldi. Emine Bostan, gece uyuduğu sırada eşi Eyüp Bostan´ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendi babası Ahmet G.'yi de seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.´nin çığlıklarını duyan Emine B.´nin kızı, dedesini kurtardı.

        Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Emine Bostan, ilk işlemlerinin ardından tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Bostan, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Bostan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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