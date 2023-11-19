Kocasını uyurken bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
SAKARYA´nınTaraklıilçesinde iki gün önce eşi Eyüp Bostan´ı (48) uyurken bıçaklayarak öldüren; babasını da boğarak öldürmeye çalışan Emine Bostan (40), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
SAKARYA´nınTaraklıilçesinde iki gün önce eşi Eyüp Bostan´ı (48) uyurken bıçaklayarak öldüren; babasını da boğarak öldürmeye çalışan Emine Bostan (40), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, iki gün önce Bostan ailesinin Duman Mahallesi´nde yaşadığı evde meydana geldi. Emine Bostan, gece uyuduğu sırada eşi Eyüp Bostan´ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendi babası Ahmet G.'yi de seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.´nin çığlıklarını duyan Emine B.´nin kızı, dedesini kurtardı.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Emine Bostan, ilk işlemlerinin ardından tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Bostan, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Bostan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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