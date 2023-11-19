Kocasını uyurken bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı SAKARYA´nınTaraklıilçesinde iki gün önce eşi Eyüp Bostan´ı (48) uyurken bıçaklayarak öldüren; babasını da boğarak öldürmeye çalışan Emine Bostan (40), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SAKARYA´nınTaraklıilçesinde iki gün önce eşi Eyüp Bostan´ı (48) uyurken bıçaklayarak öldüren; babasını da boğarak öldürmeye çalışan Emine Bostan (40), kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, iki gün önce Bostan ailesinin Duman Mahallesi´nde yaşadığı evde meydana geldi. Emine Bostan, gece uyuduğu sırada eşi Eyüp Bostan´ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendi babası Ahmet G.'yi de seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.´nin çığlıklarını duyan Emine B.´nin kızı, dedesini kurtardı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Emine Bostan, ilk işlemlerinin ardından tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Bostan, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Bostan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.