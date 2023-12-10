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        Sakarya Nehrinde rüzgarla halatlarından kopan tekneler sürüklendi

         SAKARYA´nınKarasuilçesinde rüzgarla birlikte oluşan akıntı nedeniyle halatlarından kopan tekneler nehir üzerinde sürüklendi. Balıkçılar sürüklenen tekneleri denize ulaşmadan son anda kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 10.12.2023 - 20:10
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        Sakarya Nehrinde rüzgarla halatlarından kopan tekneler sürüklendi
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         SAKARYA´nınKarasuilçesinde rüzgarla birlikte oluşan akıntı nedeniyle halatlarından kopan tekneler nehir üzerinde sürüklendi. Balıkçılar sürüklenen tekneleri denize ulaşmadan son anda kurtardı.

        Sakarya´da etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan akıntıyla birlikte Sakarya Nehri üzerinde balıkçı teknelerinin bazılarının kıyıya bağlı olan halatları koptu. Halatlarından kopan tekneler nehir üzerinde sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneler nehir üzerinde halatlı bulunan başka teknelere çarparak hasar gördü. Balıkçılar, başka tekneler yardımıyla sürüklenen teknelerine denize ulaşamadan kurtarıldı. Teknelerin nehir üzerinde sürüklendiği o anlar kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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