Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı

        SAKARYA'da, Zekeriya K. (41) eski eşi Tuğba S.'yi (28) tabancayla rehin aldı. Polis ekibi, Zekeriya K.'yi sohbet ederek oyaladığı sırada Tuğba S. koşarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da, Zekeriya K. (41) eski eşi Tuğba S.'yi (28) tabancayla rehin aldı. Polis ekibi, Zekeriya K.'yi sohbet ederek oyaladığı sırada Tuğba S. koşarak kaçtı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 620'nci Sokak'taki parkta meydana geldi. Adana'da oturan Zekeriya K., bir süre önce boşandığı eşi Tuğba S.'nin Sakarya'nın Karasu ilçesine taşındığını ve burada yaşamaya başladığını öğrendi. Zekeriya K., Adana'dan gelip takip ettiği Tuğba S.'yi pazar alışverişinden dönerken bulup durdurdu. Zekeriya K. yanında getirdiği tabancayla Tuğba S.'yi rehin alıp parktaki banka oturttu. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 3 polis, yavaşça Zekeriya K.'ye yaklaşıp onunla sohbet ederek sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından polisler, Zekeriya K.'nin dikkatini dağıttığı sırada Tuğba S., koşarak kaçtı. Polis, daha sonra elindeki tabancayı aldığı Zekeriya K.'yi gözaltına aldı. Tuğba S. de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...
        Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle maksimum seviyeye yakla...
        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu
        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu
        Kocaalili kadınlar sobanın yanında kurutup lezzetlendirdikleri tescilli hur...
        Kocaalili kadınlar sobanın yanında kurutup lezzetlendirdikleri tescilli hur...
        HAYKOOP'tan Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tan'a ziyaret
        HAYKOOP'tan Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tan'a ziyaret