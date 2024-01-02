Kazada ölen arkadaşlar, Berat ve Mehmet Can toprağa verildi SAKARYA´nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda dün kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Berat Velioğlu (23) ile arkadaşı Mehmet Can Yelken (21) son yolculuklarına uğurlandı.

SAKARYA´nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda dün kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Berat Velioğlu (23) ile arkadaşı Mehmet Can Yelken (21) son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolunun Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu yönetimindeki 41K 7781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Berat Velioğlu ile yanındaki arkadaşı Mehmet Can Yelken yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından Velioğlu ve Yelken´in cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. Berat Velioğlu´nun cenazesi Sarıdede Mahallesi 3013 Sokak´taki evinden helallik alınarak Hendek Merkez Camisi'ne getirildi. Ayakta durmakta zorlanan Berat Velioğlu´nun babası İhsan Velioğlu taziyeleri sandalyeye oturarak kabul etti. Berat Velioğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Can Yelken'in cenazesi ise Güldibi Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü R.Ç., emniyetteki işlemleri sonrası Hendek Adliyesi'ne sevk edildi. R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.