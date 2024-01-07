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        Tabancayı kurcalarken akrabasını kazara vurup ağır yaraladı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde A.T. (37), tabancayı kurcalayan akrabası B.T. (26) tarafından kazayla vurularak ağır yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 01:55 Güncelleme: 07.01.2024 - 02:00
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        Tabancayı kurcalarken akrabasını kazara vurup ağır yaraladı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde A.T. (37), tabancayı kurcalayan akrabası B.T. (26) tarafından kazayla vurularak ağır yaralandı. 

        Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T.'nin kurcaladığı tabanca, akrabası A.T. ve arkadaşlarıyla oturduğu sırada ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi A.T.'nin göğsüne isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.T. ise gözaltına alındı. Suç aleti tabanca da muhafaza altına alındı. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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