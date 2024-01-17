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        Devrilen TIR'ın şoförü öldü

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü Yaşar Kablan (68), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:15
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        Devrilen TIR'ın şoförü öldü
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü Yaşar Kablan (68), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında D-655 kara yolunun Karasu ilçesi Ferizli Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Yaşar Kablan yönetimindeki 41 B 3939 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kablan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Kablan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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