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        KORUMA POLİSLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:42
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        KORUMA POLİSLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI
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        SAKARYA'nınHendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada polis memuru Cengiz Parlak şehit olurken, 2 polis de yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan idaresindeki 06 EBM 912 plakalı otomobil, önünde giden yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan ve ağır yaralı olan polis memurlarından Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü Hasan Bozdoğan ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Faruk Demirel, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polislerin kaza sırasında görevde oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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