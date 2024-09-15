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        Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 1 ölü, 6'sı ağır, 30 yaralı (6)

        ÖLENİŞZİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİSakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada işçi Mesut Simay'ın ailesi tüm hastaneleri dolaşmasına rağmen Simay'ı bulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:14 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:15
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        Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 1 ölü, 6'sı ağır, 30 yaralı (6)
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        ÖLENİŞZİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada işçi Mesut Simay'ın ailesi tüm hastaneleri dolaşmasına rağmen Simay'ı bulamadı. Fabrikanın 5'inci katında merdivenlerde yanarak ölü bulunduktan sonra otopsi merkezine götürülen erkek cesedin teşhisi için aile otopsi merkezine çağrıldı. Ailenin teşhisi sonrası ölen kişinin Mesut Simay olduğu belirlendi. Kimliğin kesin teşhisi için adli tıp kurumunda DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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