Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kazada alev alan otomobilde yaşamını yitirdi

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yol yapım çalışmasının bulunduğu alanda meydana gelen kazanın ardından alev alan otomobilde bulunan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada alev alan otomobilde yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yol yapım çalışmasının bulunduğu alanda meydana gelen kazanın ardından alev alan otomobilde bulunan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Bilecik- Sakarya D-650 karayolunun Hayrettin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pamukova istikametine giden Salim Kaba (73) yönetimindeki 54 RA 250 plakalı otomobil önünde bulunan 03 BB 288 plakalı araca o da önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Salim Kaba yönetimindeki otomobil kazanın ardından alev alırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Salim Kaba ağır yaralanırken yanında bulunan eşi Saadet Kaba ise yanan araç içinde yaşamını yitirdi.

        İtfaiye ekipleri tarafından otomobildeki yangın söndürülürken kadının cansız bedeni Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi
        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Çam Dağı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi
        Çam Dağı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi