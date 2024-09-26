Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Toplamak istediği diken ucu otlarının arasına yuvarlanıp mahsur kaldı

         SAKARYA'nınKarasu ilçesinde, diken ucu otu toplamak isterken dengesini kaybedip dikenli otların arasına yuvarlanan ve mahsur kalan Ayşe K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 01:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplamak istediği diken ucu otlarının arasına yuvarlanıp mahsur kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

         SAKARYA’nınKarasu ilçesinde, diken ucu otu toplamak isterken dengesini kaybedip dikenli otların arasına yuvarlanan ve mahsur kalan Ayşe K., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

        Olay, saat 22.00 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında diken ucu toplamak isteyen Ayşe K., dengesini kaybederek dikenli otların arasına yuvarlandı. Düştüğü yerden çıkamayan kadının feryadını duyan çevredekiler de kadını bulunduğu yerden çıkaramayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından dikenli otların arasından kurtarılan Ayşe K., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Tabanca ve bıçaklı kavga: 5 tutuklama
        Tabanca ve bıçaklı kavga: 5 tutuklama
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya Valiliğine atanan Rahmi Doğan görevine başladı
        Sakarya Valiliğine atanan Rahmi Doğan görevine başladı
        Sapanca Gölü'nde su 17 metre çekildi
        Sapanca Gölü'nde su 17 metre çekildi
        Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı
        Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini artırdı
        İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı
        İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı
        AK Parti Bursa Milletvekili Özen, Ferizli'de partililerle buluştu
        AK Parti Bursa Milletvekili Özen, Ferizli'de partililerle buluştu