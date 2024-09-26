Toplamak istediği diken ucu otlarının arasına yuvarlanıp mahsur kaldı

Olay, saat 22.00 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında diken ucu toplamak isteyen Ayşe K., dengesini kaybederek dikenli otların arasına yuvarlandı. Düştüğü yerden çıkamayan kadının feryadını duyan çevredekiler de kadını bulunduğu yerden çıkaramayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından dikenli otların arasından kurtarılan Ayşe K., sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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