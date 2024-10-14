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        Eşini öldürüp intihar etti

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Ömer Sevigen (56) tartıştığı eşi Nuran Sevigen'i (47) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahlı intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:31
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        Eşini öldürüp intihar etti
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Ömer Sevigen (56) tartıştığı eşi Nuran Sevigen'i (47) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahlı intihar etti.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Melekşeoruç Mahallesinde Sevigen çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Ömer Sevigen, evde eşi Nuran Sevigen'e yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sevigen çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nuran Sevigen'in iki bacağında, göğsünde ve kolunda Ömer Sevigen'in ise başında bir kurşun izi tespit edildi.

        Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken Sevigen çiftinin cansız bedenlerinin yanında bulunan tabancaya da el konuldu. Sevigen çiftinin cansız bedenleri olay yeri ekiplerinin incelenmesinin ardından otopsi için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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