Eşini öldürüp intihar etti

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Ömer Sevigen (56) tartıştığı eşi Nuran Sevigen'i (47) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahlı intihar etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melekşeoruç Mahallesinde Sevigen çiftinin yaşadığı evde meydana geldi. Ömer Sevigen, evde eşi Nuran Sevigen'e yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sevigen çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nuran Sevigen'in iki bacağında, göğsünde ve kolunda Ömer Sevigen'in ise başında bir kurşun izi tespit edildi.