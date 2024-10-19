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        Kestane toplamaya gitmişti; cansız bedenine ulaşıldı

        SAKARYA'dakestane toplamak için evden çıkıp, geri dönmeyen Alim Kasap'ın (72) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:45
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        Kestane toplamaya gitmişti; cansız bedenine ulaşıldı
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        SAKARYA'dakestane toplamak için evden çıkıp, geri dönmeyen Alim Kasap'ın (72) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kocaali ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'ndeki evinden kestane toplamak için ayrılan Alim Kasap, geri dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. AFAD ile arama kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Kasap'ın 50 saat sonra Fahri Dere mevkisinde cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre, Kasap'ın yaklaşık 15 metre yükseklikten dere kenarına düşüp, öldüğü tespit edildi. Kasap'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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