Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Akaryakıtın göle karışmaması için emici bariyerle önlem

        SAKARYA'da kaza sonrası sızan akaryakıtın dereye karıştığı belirlenince, kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmaması için Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, dereye emici bariyer koyup önlem aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıtın göle karışmaması için emici bariyerle önlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da kaza sonrası sızan akaryakıtın dereye karıştığı belirlenince, kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmaması için Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, dereye emici bariyer koyup önlem aldı.

        Olay, öğle saatlerinde Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için gelen kişi, Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde akaryakıt benzeri yağlı bir katman olduğunu görüp, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen SASKİ ekipleri, dereye emici bariyerler koyup kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmasını önledi. İnceleme sonrasında, Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından araçlardan sızan mazotun suya karıştığı tespit edildi. Suyun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (3)
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (3)
        Sakarya, tarihinin en yüksek ekim ve 10 aylık ihracat rekorunu kırdı
        Sakarya, tarihinin en yüksek ekim ve 10 aylık ihracat rekorunu kırdı
        GÜNCELLEME - Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan alkoll...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan alkoll...
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (2)
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (2)
        Sakarya'da kanser hastasının tümörleri belden aşağısı ampute edilerek temiz...
        Sakarya'da kanser hastasının tümörleri belden aşağısı ampute edilerek temiz...
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü