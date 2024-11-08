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        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ersarı (35) öldü, diğer sürücü ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:15
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        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ersarı (35) öldü, diğer sürücü ise yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Arifiye ilçesi yönüne giden Ali Ersarı idaresindeki 41 ALB 889 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ensar Hünkar Cinbat (32) yönetimindeki 54 AGM 067 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Ersarı, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ensar Hünkar Cinbat ise Arifiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Ersarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinbat'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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