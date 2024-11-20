Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı Alaattin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı Alaattin A.'nın (45) tabancayla vurduğu Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı (32) hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mirzalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırdı. Şelale Mirzalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis, Mirzalı’yı vuran kişinin eski erkek arkadaşı Alaattin A. olduğunu tespit etti. Alaattin A., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Fabrikaya denetime giden zabıta ekiplerine bıçaklı tehdit
        Fabrikaya denetime giden zabıta ekiplerine bıçaklı tehdit
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
        Pamukova'da "bağımlılıkla mücadele" ile "çocuk ihmali ve istismarı" konulu...
        Pamukova'da "bağımlılıkla mücadele" ile "çocuk ihmali ve istismarı" konulu...
        Sakarya'da nesli tehlike altındaki "pürtüklü semender" görüldü
        Sakarya'da nesli tehlike altındaki "pürtüklü semender" görüldü
        18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hollanda ile berabere kal...
        18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hollanda ile berabere kal...
        Patpatın römorkundan düşüp öldü, sürücü evinde uyurken gözaltına alındı
        Patpatın römorkundan düşüp öldü, sürücü evinde uyurken gözaltına alındı