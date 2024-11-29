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        Karasu'da 2 otomobil çarpıştı; karı- koca öldü

        SAKARYA'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Ali (71) ve eşi Zeynep Küntaş (69) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 00:09 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:10
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        Karasu'da 2 otomobil çarpıştı; karı- koca öldü
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Ali (71) ve eşi Zeynep Küntaş (69) yaşamını yitirdi. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü, yaya olarak kaçtı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında D-650 karayolunun Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş yönetimindeki 54 AN 805 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali ve eşi Zeynep Küntaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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