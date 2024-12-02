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        Karasu'da alabora olan teknedeki baba boğuldu, oğlu yüzerek kurtuldu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Erol (68) ve oğlu Okan Çiftçi'nin (37) balık tutmak için denize açıldığı 4 metrelik tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:55
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        Karasu'da alabora olan teknedeki baba boğuldu, oğlu yüzerek kurtuldu
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde Erol (68) ve oğlu Okan Çiftçi’nin (37) balık tutmak için denize açıldığı 4 metrelik tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı. Okan Çiftçi yüzerek kıyıya ulaşırken, babası Erol Çiftçi boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde meydana geldi. Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı. Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü. Erol Çiftçi dalgalara kapılırken, oğlu ise yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika dalgalarla boğuşan Erol Çiftçi, daha sonra kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Ekipler, Erol Çiftçi’yi sudan çıkardı. Çiftçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erol Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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