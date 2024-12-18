53 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 4 ayrı suçtan 17 suç kaydı olan ve hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Kocabıyık (26) jandarma tarafından yakalandı. Kocabıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte hakkında 4 farklı suçtan 17 suç kaydı olan Ebru Kocabıyık’ı yakalamak için çalışma başlattı. ‘Hırsızlık’, ‘Yağma’ gibi suçlardan toplam 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kocabıyık’ın Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Kocabıyık yakalandı. Ebru Kocabıyık, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.