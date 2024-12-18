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        53 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 4 ayrı suçtan 17 suç kaydı olan ve hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Kocabıyık (26) jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:10
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        53 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 4 ayrı suçtan 17 suç kaydı olan ve hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Kocabıyık (26) jandarma tarafından yakalandı. Kocabıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte hakkında 4 farklı suçtan 17 suç kaydı olan Ebru Kocabıyık’ı yakalamak için çalışma başlattı. ‘Hırsızlık’, ‘Yağma’ gibi suçlardan toplam 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kocabıyık’ın Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Kocabıyık yakalandı. Ebru Kocabıyık, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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